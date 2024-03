OÖN-Nachhaltigkeitspreis: Das sind die 28 Feronia-Nominierten

Es war eine sehr schwierige Vorauswahl. Denn aus allen Ecken Oberösterreichs haben sich tolle klima- und umweltbewusste Firmen, Schulen, Vereine mit durchgängig sehr qualitätsvollen Projekten für die Feronia beworben.

Den Preis vergeben die OÖNachrichten heuer zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Land Oberösterreich und der Oberbank. Die Jury, der auch die Vorjahressieger angehören, hatte die Qual der Wahl: Am Ende wurden aus den vier Kategorien die sieben vielversprechendsten Bewerber nominiert.

Bei "Durch und durch nachhaltig" sind Firmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell vertreten:

Berglandmilch eGen, Wels

Einböck GmbH, Dorf an der Pram

M-TEC Energie.Innovativ GmbH, Arnreit

Ochsner Wärmepumpen GmbH, Linz

Schachinger Logistik Holding, Hörsching

Think Schuhfabrik GmbH, Kopfing

Vresh GmbH, Linz

Ein neues Produkt oder eine Dienstleistung, die nicht nur dem eigenen unternehmerischen Erfolg, sondern auch Mensch und Natur guttut, wird in "Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen" ausgezeichnet:

Klimaschutz in Verbindung mit sozialem Engagement wird in "Vielfalt der Nachhaltigkeit" prämiert:

Für Schulen und Bildungsprojekte gibt es die Kategorie "Nachhaltig lernen und lehren":

Bioschule Schlägl, Aigen-Schlägl

Cap.future GmbH/Grand Garage, Linz

Franziskus-Gym Wels

HLBLA St. Florian

HTL Braunau

UP! GmbH, Bad Ischl

Volksschule 4 Wels Pernau

Preis-Verleihung am 14. März

Alle Bewerber und Nominierten sind zur Preisverleihung am 14. März im Oberbank Donau-Forum in Linz eingeladen. Die Sieger erhalten eine Bronze-Trophäe der altitalischen Göttin Feronia. Sie steht für Blumen, Frühling und Erde. Angefertigt hat die Statuen die in Mondsee lebende Bildhauerin Christine Perseis.

Neben Preisgeld gibt es auch Medienvolumen bei den OÖNachrichten zu gewinnen. Auf dem Programm des Gala-Abends steht auch ein Auftritt der „Science Busters“.

