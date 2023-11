Mühlviertler Hueck Folien auf Recyclingkurs

Trotz widriger wirtschaftlicher Zeiten investiert der Folienspezialist Hueck Folien viel Hirnschmalz in die Veränderung zu ökologisch neutraler Produktion, die bis 2035 angepeilt wird. Ein wesentlicher Schritt dazu sei der Ersatz von Primäraluminium durch wiederverwertetes Aluminium seit November, teilte Geschäftsführer Martin Bergsmann am Mittwoch mit. Damit können 85 Prozent CO2 in diesem Prozess gespart werden.