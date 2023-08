Am Freitag feiert der Familienbetrieb Rabmer in Altenberg das 60-jährige Jubiläum. Und während in der Baubranche etliche Firmen unter den deutlichen Auftragsrückgängen leiden, kommt Rabmer das breite Portfolio zugute, das man im Lauf der Jahre aufgebaut hat und das Gesicht des Unternehmens auch deutlich verändert hat.