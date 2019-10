Dunkle Wolken über Deutschland

Das teilten die führenden Forschungsinstitute gestern, Mittwoch, mit. Im Frühjahr waren sie noch von einem Wachstum von 0,8 und 1,8 Prozent ausgegangen.

"Die Industrie befindet sich in der Rezession. Ihre Produktion ist seit gut eineinhalb Jahren rückläufig, was maßgeblich für die konjunkturelle Schwäche ist", heißt es in dem Gutachten. Diese Flaute strahle allmählich auch auf unternehmensnahe Dienstleister aus. Zur Unsicherheit beigetragen hätten auch der Handelskonflikt der USA mit China sowie der Brexit.

