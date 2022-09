Digitalisierung für erfolgreiche Regionen wichtig

Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie von Teodoro Cocca, Professor an der Johannes Kepler Universität. Auch eine effektive Bekämpfung des Fachkräftemangels sei laut dem Ökonom ein Schlüsselfaktor.

Laut der Studie, die am gestrigen Freitag bei einer Pressekonferenz in Linz gemeinsam mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), Landesrat Markus Achleitner (VP), WKOÖ-Chefin Doris Hummer und IVOÖ-Präsident Stefan Pierer vorgestellt wurde, gewinne die Vernetzung und Weiterentwicklung verschiedener Industrie- und Wirtschaftszweige zunehmend an Bedeutung. Dabei spiele auch der Übergang von akademischem Wissen, das für die Privatwirtschaft genutzt werden kann, eine entscheidende Rolle. Zudem seien erfolgreiche Wirtschaftsregionen besonders bemüht, Fachkräfte einerseits an die Region zu binden, andererseits auch von anderen Standorten zu holen.

Auf kurze Sicht wichtig sind für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich laut Cocca die Versorgungssicherheit bei Energie sowie deren Leistbarkeit.