Corona: Kontaktlos Zahlen ohne PIN bis 50 Euro

Dies wurde der APA von informierter Seite bestätigt. Es wird erwartet, dass dieser Schritt Anfang nächster Woche in Kraft tritt.

Bis jetzt können Kunden Zahlungen mit Bankomat- und Kreditkarten in Österreich bis zu einer Einkaufssumme von 25 Euro kontaktlos erledigen. In manchen anderen Ländern Europas sind es 20 Euro. Bei Summen darüber muss ein vierstelliger PIN-Code ("Geheimzahl") eingegeben werden.

Vor allem der Handel hatte auf höhere Obergrenzen gedrängt, um eine Corona-Virenübertragung bei Bezahlvorgängen weiter einzudämmen.

Die Obergrenze von bis zu 50 Euro ist europäisch reguliert. Sie wurde aber bisher nicht ausgereizt. Wegen der Gefahr eines Missbrauchs und von Fehlern hatten die Banken die Grenzen jahrelang tiefer angesetzt. Vor der jetzt erwarteten technischen Anhebung müssen die nationalen Finanzmarktaufseher noch ihr Okay geben, in Österreich ist das die FMA (Finanzmarktaufsicht). "Wir haben, im Einklang mit den europäischen Aufsichtsinstitutionen, den Banken und Zahlungsinstituten zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr dringend empfohlen, das Limit für kontaktloses Bezahlen zu erhöhen und klargestellt, dass regulatorisch derzeit eine Verdopplung auf 50 Euro möglich ist", erklärte FMA-Sprecher Klaus Grubelnik am Mittwochnachmittag gegenüber der APA.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.