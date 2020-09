Casinos Austria melden 600 Mitarbeiter zur Kündigung an

Im Konzern spricht man von einer Maximalzahl, die "deutlich geringer" werde, berichtet "diepresse.com". Es sei noch nicht absehbar, mit wie vielen Mitarbeitern ein freiwilliger Ausstieg oder ein Teilzeitmodell vereinbart werden kann, wird ein Sprecher des teilstaatlichen Glücksspielkonzerns zitiert.

Der Sparkurs kommt nicht überraschend. Das firmeneigene "ReFIT"-Sparpaket wurde bereits im Juli grundsätzlich gebilligt. Damals hieß es, dass von den derzeit rund 1.700 Vollzeitstellen "1.200 Arbeitsplätze gerettet werden". Durch ein neues Gehaltsschema sollen die Personalkosten um ein Viertel sinken. Die Casinos Austria International (CAI), Auslandstochter der Casinos Austria AG, hatte Ende August für das erste Halbjahr 2020 starke Einnahmenausfälle gemeldet. Die Spielerlöse (einschließlich Nebenerlösen) gingen von 87,3 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 52,8 Millionen Euro zurück.

Das Unternehmen steht derzeit wegen dem Ibiza-Untersuchungsausschuss regelmäßig im Fokus der Öffentlichkeit, dabei geht es unter anderem um Postenschacher in dem Glücksspielkonzern.

Casino Linz

Im Casino Linz arbeiten 135 Vollzeitkräfte. Auch hier könne nichts Konkretes über Kündigungen gesagt werden, sagen Casino-Sprecher Patrick Minar sowie Standort-Direktor Martin Hainberger. Die Suche nach einem Ausweich-Standort (im Februar brannte es) dürfte sich in diesem Umfeld schwierig gestalten. Hainberger: „Bei einem 8000 Meter hohen Berg haben wir 1000 Meter erreicht.“

Die Casinos Austria mit Hauptsitz in Wien-Landstraße verfügen über zwölf österreichische Casinos in Baden, Bregenz, Graz, Innsbruck, Kitzbühel, Kleinwalsertal, Linz, Salzburg, Seefeld, Velden, Wien und Zell am See. Zuletzt - vor der Coronapandemie - vermeldeten sie eine jährliche Besucherzahl von rund 2,3 Millionen Gästen. Generaldirektorin ist Bettina Glatz-Kremsner. Der Casinos-Austria-Konzern beschäftigt rund 3.400 Mitarbeiter im In- und Ausland, davon etwa 1.700 in der Casinos Austria AG, also in den zwölf Spielbanken und im Headquarter in Wien. Die tschechische Sazka-Gruppe ist der mit Abstand größte Anteilseigner, sie hält 55,48 Prozent an den Casinos. Die österreichische Staatsholding ÖBAG besitzt 33,24 Prozent.