Buwog-Prozess: Berlin will nichts gewusst haben

Er beteuerte, er habe nichts vom Investment von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser in einen Genussschein seiner Vermögensgesellschaft zum Kauf von Hypo-Alpe-Adria-Aktien gewusst. Warum seine Sekretärin im Dezember 2006 an die E-Mail-Adresse von Walter Meischberger einen Zeichnungsschein für Grasser geschickt hatte, konnte er nicht erklären. Der Prozess, der nun schon fast zwei Jahre dauert, soll Ende April beendet sein: Richterin Marion Hohenecker will ihre Zeugen bis März befragt haben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Karl-Heinz Grasser Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.