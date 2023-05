Bundesforste mit bestem Jahr der Geschichte

Die Betriebsleistung der Österreichischen Bundesforste, die zehn Prozent der Bundesfläche verwalten, stieg 2022 um 28,3 Prozent auf 323 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern (EBT) verdoppelte sich von 27,1 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 55,2 Millionen Euro. "Vor einem Jahr hätte ich noch dagegengewettet, dass es das beste Jahr in der Unternehmensgeschichte werden könnte", sagte Schöppl, da die gesamtwirtschaftliche Unsicherheit sehr groß war. Die Wette hätte er verloren. "Besonders freut uns, dass wir im Kerngeschäft Holz eine Trendumkehr geschafft haben." Heißt: Von Verlust wieder in die Gewinnzone mit dem Verkauf von Holz.

1,9 Millionen Festmeter Holz wurden 2022 geerntet, das sind wegen stärkerer Auslichtung auf Grund von "Pflegemaßnahmen" 250.000 fm mehr als das so genannte "Holzernteziel". Wie in den Vorjahren auch wurde wieder deutlich mehr Holz entnommen als diese Zielvorgabe. Dennoch brauche man sich um den Waldbestand keine Sorgen machen, es wächst mehr nach als geerntet wird, "wir bauen immer noch Vorrat auf", so Schöppl, der heuer erstmals gemeinsam mit dem neuen Vorstandskollegen Andreas Gruber die Bilanz präsentierte. Der Holzpreis lag im Jahresschnitt bei 87,90 Euro - das sind rund 20 Euro mehr als im Jahr 2021. Trotz gestiegener Kosten blieb deshalb im Bereich Forst mehr übrig als in den Vorjahren, in denen unterm Strich rote Zahlen gestanden hatten: 18,4 Millionen Euro Betriebserfolg beim Wald.

In der Vergangenheit hatten Verkäufe von ÖBF-Flächen wie in Ohlsdorf (von den 18 Hektar im Ortsteil Ehrenfeld, die gerodet wurden, gehörten vor dem Verkauf an den Unternehmer Asamer ein Drittel den ÖBF) Wirbel und Missmut in der Bevölkerung und bei Umweltschützern verursacht. Für heuer verspricht Schöppl bezüglich namhafter Verkäufe: "2023 haben wir nichts vor."

ÖBf-Vorstände Georg Schöppl (li) und Andreas Gruber (re) Bild: Bundesforste

An den Staat flossen 38 Millionen Euro

An den Staat floss fürs Vorjahr eine Dividende von 10 Millionen Euro, dazu kam ein sogenanntes Fruchtgenussentgelt von 16,7 Millionen Euro. Ertragssteuern wurden in der Höhe von 11,5 Millionen Euro an den Fiskus abgeführt.

Die Schäden durch den Klimawandel wurden mit 28 Millionen Euro beziffert. 12 Millionen Euro wurden in die Waldpflege für gesunde und stabile Wälder investiert, 5 Millionen Euro dafür gingen in die Borkenkäferbekämpfung.

Die stabile "Cash Cow" der Bundesforste sind die Immobilien. Die Betriebsleistung im Immobilienbereich stieg auf gut 57 Millionen Euro und ein Gewinnbeitrag von 25 Millionen Euro. Bei der Erneuerbaren Energie gab es bei der Betriebsleistung eine deutliche Steigerung auf 24,6 Millionen Euro (Gewinnbeitrag: 11 Millionen Euro).

Ausblick Holzpreis

Für das heurige Jahr sei die Holzernte zu einem guten Preis de facto ausverkauft, man erwarte deshalb ein "gutes Ergebnis" im heurigen Waldjahr, auch wenn der ÖBF-Vorstand mit einem Sinken des Holzpreises rechnet. "Gewitterwolken ziehen bereits auf", so Gruber.

