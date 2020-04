BMW Steyr verlängert Schließung

Nicht wie ursprünglich geplant am 6. April, sondern später, wird das Werk in Steyr die Produktion wiederaufnehmen, teilte BMW am Mittwoch Nachmittag mit.

„Nähere Informationen zum geplanten Wiederanlauf für unser Werk werden Mitte nächster Woche vorliegen. Wir werden dazu zuerst die Mitarbeiter und weiterer Folge die Öffentlichkeit informieren“, hieß es in einer Aussendung.

Unabhängig vom Wiederanlaufen der Produktion gehe der sonstige Betrieb mit Einschränkungen weiter, hieß es damals weiter. Dies beteffe insbesondere auch Umfänge aus Entwicklung und Projektgeschäft, um die Produktion und Zulassungsfähigkeit für die Zeit nach Corona sicherzustellen.



Am 23. März hatte BMW Steyr berichtet, „für alle Lohnempfänger im Produktionsumfeld inklusive Zeitarbeitskräfte“, Kurzarbeit zu beantragen. Ausgenommen davon wäre die Fertigung von Gehäusen für Elektromobilität.Notwendige Arbeitseinsätze seien „nach Abstimmung“ weiter zulässig, hieß es vor einer Woche. Für die Angestellten gebe es aktuell keine Vereinbarung über Kurzarbeit. BMW beschäftigt in Steyr rund 4500 Mitarbeiter.