Beratung pur: Immobilien kaufen, übergeben, vererben

Werden Immobilien unleistbar oder helfen sie, sich und sein Vermögen gegen die Inflation abzusichern? Die verschiedensten Aspekte, die Eigentum erwerben, verschenken, vererben und übernehmen bedeuten, werden beim Immobilientag der OÖNachrichten angesprochen. Drei Diskussionsrunden findet statt. Besucher können im OÖN-Forum dabei sein oder bei der Live-Übertragung auf www.nachrichten.at zusehen. Ihre persönliche Immobilien-Frage können Sie an einem von 15 Beratungstischen vertraulich mit einem der anwesenden Notare zwischen 13 und 16 Uhr besprechen. Dazu ist eine Online-Anmeldung unter notare-immotag.at dringend empfohlen. Erste Beratungstermine sind bereits ausgebucht. Also seien Sie schnell.

13.00 Uhr: Immobilien schenken, übergeben, vererben und erben. Wer ist erbberechtigt, wie teile ich Immobilien auf, wann ist Schenken die bessere Variante? Die Fragen rund ums Übergeben und Übernehmen sind vielfältig. Der Notar Markus Seidl und die Notarin Teresa Streicher geben Auskunft.

14.15 Uhr: Was kann ich mir noch leisten? Über die Preisrally bei Grundstücks- und Baukosten und die Folgen diskutieren als Vertreter der Wohnungswirtschaft Robert Oberleitner, Geschäftsführer der Neuen Heimat, Stefan Hutter von der WSG, Bauträger Roman Sonnberger und die Notare Christoph Grumböck und Silke Höller-Prantner.

15.30 Uhr: Immobilien als Wert und Wertanlage. Der Generaldirektor der Landesbank Oberösterreich Klaus Kumpfmüller, der Steuerberater Florian Huber (LeitnerLeitner), Manfred Pammer (Athos), und die Notare Clemens Molan (Leonding) und Teresa Maria Mursch-Edlmayr sprechen über die verschiedensten Aspekte für Anlegerwohnungen.

Die Veranstaltung

In Kooperation mit der Notariatskammer für OÖ findet diese Beratungsveranstaltung zum dritten Mal im OÖN-Forum in den Linzer Promenaden Galerien statt. Am Freitag, 14. Oktober, 12.30 bis 16.00 Uhr, gibt es Diskussionen und Service. Der Immotag wird auf nachrichten.at übertragen.