Bankfilialen teilen ist in Österreich kein Thema

In Deutschland legen im Bundesland Hessen Volksbanken und Sparkassen an 26 Standorten ihre Filialen zusammen. In Österreich ist das noch kein Thema. Gerald Fleischmann, Chef der österreichischen Volksbanken, hielte diese Idee grundsätzlich für gescheit. Die Filiale sei aber nicht der große Kostenfaktor, deshalb sei "das bei uns nicht so dringend", sagte er gestern im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien.

Die österreichischen Volksbanken haben im Zuge ihrer Fusionen von 58 auf acht Banken in den letzten Jahren selbst viele Filialen geschlossen und sind heute nah an ihrer Zielstruktur.

Ausdrücklich begrüßt wird von Fleischmann, dass bei vielen Handelsketten mittlerweile auch Bargeld behoben werden kann. Natürlich wanderten ganz viele Bankgeschäfte ins Netz. 85 Prozent der Kunden schließen ihre Geschäfte digital ab. Aber bei großen Entscheidungen im Geldleben komme es weiter auf direkten Kundenkontakt und Beratung an. "Vertrauen ist nicht digitalisierbar", sagte Fleischmann.

Bei den Kosten will Fleischmann bis Ende 2022 auf rund 500 Millionen Euro herunterkommen. Heuer dürfte man bei 550 Millionen Euro landen. Die geplante weitere Kostenreduktion um zehn Prozent werde sich auf Sach- und Personalkosten gleich verteilen. Zurzeit haben die Volksbanken rund 3500 Mitarbeiter.