AT&S investiert 1,7 Milliarden Euro in Malaysia

In den neuen Standort in der Region Kedah, etwa 350 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kuala Lumpur, werden in den kommenden sechs Jahren 1,7 Milliarden Euro investiert. Es soll die größte Investition in der Geschichte der AT&S werden und 5000 Arbeitsplätze schaffen. Mit dem neuen Standort will Vorstandsvorsitzender Andreas Gerstenmayer den Jahresumsatz von aktuell knapp 1,2 auf rund drei Milliarden Euro im Jahr 2026 steigern.

"Nach einer sehr intensiven, globalen Standortsuche hat sich Malaysia als das Land herauskristallisiert, in dem wir unseren Wachstumspfad fortsetzen wollen", sagte Gerstenmayer. Den Ausschlag für die Entscheidung habe neben den Standortbedingungen vor allem die Kompetenz im Bereich der Mikroelektronik, aber auch die Verfügbarkeit von Fachkräften und Ingenieuren gegeben.