Will über ... die Umsetzung und Kontrolle der FFP2-Maskenpflicht im Handel: „Es ist einfach weltfremd, dass die Angestellten kontrollieren müssen, wer Masken tragen muss und wer nicht“, sagte Will. Mitarbeiter im Handel könnten nicht zusätzlich zu ihrer Tätigkeit auch noch Gesundheitsdaten abfragen, das sei nicht vereinbar. Will folgte damit der Argumentation der Gewerkschaft, die in Richtung der Regierung betont hatte, Handelsmitarbeiter seien „keine Hilfssheriffs“.