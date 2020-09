420.000 Personen im August arbeitslos, 450.000 in Kurzarbeit

Im August waren 422.910 Personen ohne Job, das sind um 92.219 Personen bzw. um 27,9 Prozent mehr als im August 2019. Davon waren 371.893 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet (+33,2 Prozent zum Vorjahresmonat) und 51.017 Personen in Schulung (-1,0 Prozent).

In Kurzarbeit sind aktuell 452.499 Menschen, die Zahl ist laut Arbeitsministerium seit Ende Juli in etwa konstant.

Die Covid-19-Krise führte seit Mitte März 2020 zu einem extremen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Zahl der Arbeitslosen geht zwar seit Mitte April zurück, dennoch liegt die Zahl der beim AMS vorgemerkten Personen weit über dem Niveau des Vorjahres.

Von den Branchen am stärksten betroffen ist der Tourismus mit Beherbergung und Gastronomie, wo sich die Arbeitslosigkeit (inklusive Schulungen) gegenüber dem Vorjahr um 55,7 Prozent auf 50.788 Personen massiv gesteigert hat.

Oberösterreich kommt mit "blauem Auge" davon

In Oberösterreich lag die Arbeitslosenquote im August bei 6,2 Prozent - im August 2019 waren es 4,6 Prozent gewesen. Der Österreich-Schnitt liegt bei neun Prozent. Rund 94.000 Beschäftigte befinden sich in Oberösterreich in Kurzarbeit. AMS-Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer spricht in einer Aussendung von einer im Vergleich mit anderen Industriebundesländern niedrigen Arbeitslosenquote. Die Kombination aus Kurzarbeit und Branchen, die wieder Aufwind spüren würden, habe dazu geführt, dass Oberösterreich im August mit einem "blauen Auge" davongekommen sei. Für den Herbst sei wieder mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechnen. Die höchst Arbeitslosenquote weist weiterhin Wien mit 14,9 Prozent auf. Am niedrigsten ist sie in Tirol (5,2 Prozent).

Besonders auffällig: 44,8 Prozent der arbeitslos vorgemerkten Personen in Oberösterreich verfügen über keine abgeschlossene Berufsausbildung.

