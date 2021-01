Versöhnliches Finale

Österreichs Weltklasse-Langläuferin Teresa Stadlober belegte gestern bei der Tour de Ski beim abschließenden 10-km-Massenstart-Rennen die Skipiste der Alpe Cermis hinauf Rang 13, womit sie in der Gesamtwertung noch auf Platz neun vorrückte. Der Gesamtsieg ging an Jessie Diggins (USA), Stadlober hatte +5:10,8 Minuten Rückstand auf sie. Die Salzburgerin, die vor der Tour mit einem Top-Fünf-Rang spekulierte, war nicht zufrieden.

"Die Schlussetappe verlief für mich noch einmal enttäuschend, am Beginn verlor ich Stockteller und ich musste den Stock wechseln", sagte Stadlober, die im Vorjahr Sechste wurde. Für die Radstädterin geht es in zwei Wochen in Lahti (Fin) im Weltcup weiter.

Bei den Herren setzten sich in Abwesenheit der Norweger die "russischen Meisterschaften" bis zum Ende fort. Alexander Bolshunov gewann wie im Vorjahr die Tour, sechs Russen klassierten sich unter den ersten zehn. Gut präsentierte sich auch Mika Vermeulen. Der junge Steirer landete im schweren Finale auf dem 22. Tagesrang (+1:28,4 Minuten), sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis.