Nur Frau Holle kann Schöneben noch retten

Der Parkplatz beim Langlauf-Zentrum in Schöneben-Ulrichsberg war gestern wieder bis auf den letzten Platz voll, der Boom der Sportart ist auch für Österreichs ÖSV-Spartenchef Christian Schwarz unübersehbar. Viele Breitensportler zogen da im Mühlviertel bei guten Bedingungen ihre Runden. Den heimischen Assen bringt das leider nichts. Der dort für das kommende Wochenende geplante Austria Cup wackelt bedenklich, heute fällt wohl die endgültige Entscheidung.

Die letzten Jahre machten größere nationale Langlauf-Veranstaltungen um Oberösterreich einen Bogen. In Schöneben wagte man mit der Bewerbung für die Rennen nun einen Vorstoß. Doch der könnte unbelohnt bleiben. Das Problem: Auf der FIS-homologierten Rennloipe liegt derzeit zu wenig Schnee. Tag und Nacht war Peter Sachsenhofer von der Skiunion Böhmerwald zuletzt im Einsatz, um dieCup-Rennen trotz aller Corona-Beschränkungen und der damit verbundenen Hygiene-Auflagen durchboxen zu können. Eine eigens herbeigeschaffte mobile Schneekanone brachte bisher ebenfalls kaum Abhilfe. "Damit konnten bisher vielleicht 300 Kubikmeter Schnee gemacht werden, wir bräuchten aber eher 2000 für die Wettkämpfe", sagt Schwarz. Nachsatz: "Für Wochenmitte ist Schneefall angesagt, aber das wird wohl zu wenig sein." Angedacht sind nun eine Verschiebung oder die Austragung an anderer Stelle.

Einmal mehr zeigte sich aber: Die von Sport-Landesrat Markus Achleitner vor einem Jahr für Oberösterreich angekündigte "Nordische Offensive" zeigte bisher noch kaum Wirkung. "Fakt ist, dass hier in Schöneben eine ordentliche Beschneiung her muss, wenn man der Sportart Rechnung tragen will. Die Konzepte gibt es längst, nun muss aber endlich auch gehandelt werden", fordert Schwarz. (fei)