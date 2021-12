Enttäuschung für Hauser und Staffel

Die Lokalmatadorin fiel in der Gesamtwertung auf Rang fünf zurück – 66 Punkte hinter Siegerin Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen. "Mit einer besseren Leistung am Schießstand wäre mehr möglich gewesen, da war ich nicht gut genug", stellte Massenstart-Weltmeisterin Hauser fest. Auch für Österreichs Herren lief es nicht nach Wunsch: Nach dem 17. Rang in Schweden kamen David Komatz, Simon Eder, Felix Leitner und Patrick Jakob in der Staffel bei Prachtwetter mit großem Rückstand nicht über Platz 16 hinaus. "Mehr war nicht drinnen, wir müssen konzentriert weiterarbeiten", sagte Coach Ricco Groß.