Schmerzen sind zu groß: Hannes Reichelt zieht Abfahrts-Start zurück

Die heutige Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm (ab 11.20 Uhr im Live-Ticker) findet ohne Hannes Reichelt statt. Der Salzburger zieht am Vormittag zurück. Der Grund sind Schmerzen im Knie.

Im Training am Mittwoch war der 40-Jährige nach einem Sprung beinahe zu Sturz gekommen. Bei der Schrecksekunde hat er sich das Gelenk beleidigt. "Das linke Knie tut ein bisserl weh, ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist“, hatte Reichelt nach der Fahrt gemeint. Am Freitag musste er einsehen, dass es doch keinen Sinn macht.

