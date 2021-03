Schussfahrt zu dritt: Das gab es im Weltcup noch nie

Wenn heute (11.20 Uhr) und morgen (11 Uhr, jeweils live in ORF1) die Abfahrer vom Zwölferkogel in Saalbach-Hinterglemm in Richtung Tal brettern, dann sind erstmals im Weltcup drei Oberösterreicher mit dabei. Neben Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr und Daniel Hemetsberger wird Maximilian Lahnsteiner sein Debüt feiern. "Ich bin irrsinnig stolz, schließlich habe ich lange genug darauf gewartet", sagt der 24-Jährige vom SK Ebensee.

Die Chance, sich erstmals auf Weltcupebene zu präsentieren, hat sich Lahnsteiner mit starken Europacupauftritten erarbeitet. Nach vier Podestplätzen, darunter Siege bei der Abfahrt in Santa Caterina und beim Super-G in Zinal, führt er die Europacup-Gesamtwertung an. "Diese Saison ist super verlaufen. Speziell in den Speedbewerben nehme ich viel Selbstvertrauen aus dem Europacup mit", so Lahnsteiner.

Auch wenn er die Strecke vom Zwölferkogel gut kennt, startet er ohne Erwartungen in das Abenteuer Weltcup. "Es wäre gut, wenn Vinc mir den einen oder anderen Tipp gibt", sagt er in Bezug auf den guten Draht zu seinen engeren Landsleuten.

Paris gab das Tempo vor

Im gestrigen Abschlusstraining hatte Lahnsteiner (40.) 1,96 Sekunden Rückstand auf den Schnellsten, Dominik Paris aus Südtirol. Kriechmayr rangierte als viertbester Österreicher an zehnter Stelle (+0,66) unmittelbar hinter Hemetsberger (+0,60). Schneller waren aus dem ÖSV-Lager noch Matthias Mayer (4./+0,17) und Max Franz (6./+0,49).

Hannes Reichelt, der das gestrige Training wegen Schmerzen im linken Knie nach einem Missgeschick am Mittwoch ausließ, wird heute am Start stehen. Der Salzburger hatte bei einem Sprung einen Sturz nur knapp vermieden: "Das linke Knie tut ein bisserl weh. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist."

Gold bei der Junioren-WM

In Bansko (Bul) kürte sich Lukas Feurstein zum Junioren-Weltmeister im Riesentorlauf. Der 19-jährige Vorarlberger holte am Mittwoch bereits Super-G-Silber.