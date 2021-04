Erster Matchpuck für den KAC

Die Kärntner führen in der Best-of-7-Serie gegen Red Bull Salzburg 3:0, die jüngste Vorstellung beim 6:0-Heimsieg mit zwei Toren von Topstürmer Nick Petersen war eine echte Machtdemonstration. Die Mozartstädter stehen also heute (19.30 Uhr, PULS 24) mit dem Rücken zur Wand. "So kann man nicht spielen, wir müssen unseren Stolz zeigen", sagte Florian Baltram.

Die Vienna Capitals wollen nach der 3:6-Niederlage in Bozen um 19.15 Uhr (Sky) beim Stand von 1:2 in der Serie zurückschlagen.