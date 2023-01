Die Rückkehr in die Heim-Bastion

Für die Weltcup-Snowboarder beginnt das neue Jahr in Bad Gastein heute mit einem Parallelslalom sowie morgen mit einem Mixed-Bewerb. Die Österreicher kommen mit einem guten Gefühl zu den Heimrennen nach Salzburg, denn die ÖSV-Equipe räumte hier im Vorjahr gewaltig ab: Die Männer feierten angeführt von Arvid Auner einen Vierfachsieg, Auner gewann mit Julia Dujmovits zudem den Teambewerb, und Daniela Ulbing triumphierte im Frauenrennen. "Ich bin nicht nur wegen meiner zwei Erfolge gerne hierher zurückgekommen, sondern auch, weil für mich die Rennen in Bad Gastein eine große Faszination ausüben", sprach Auner angesichts des Flutlicht-Events von einem "Highlight in unserem Kalender". Im Gegensatz zum Vorjahr dürfen heuer wieder Zuschauer an die Strecke, was den 25-jährigen Kärntner besonders freut. Dank mehrerer Trainingsläufe konnten sich die ÖSV-Asse bereits auf die weichen Pistenverhältnisse im Gasteinertal einstellen.

Dosieren musste dabei Andreas Prommegger, den über Weihnachten die Grippe erwischt hatte. "Ich bin sechs Tage mit hohem Fieber im Bett gelegen, das hat mich ziemlich geschwächt", sagte der 42-jährige Routinier.

