Die drei großen Fanclubs Overtime, Bully:Absolut und Powerplay Enns haben mehr als 1000 Mitglieder in ihren Reihen. Sie sind alle glühende Eishockey-Fans und an langfristigem Sport auf hohem Niveau interessiert. Ohne Anfeindungen, harmonisch, familiär, aber natürlich auch mit großer Begeisterung und Leidenschaft. Für sie ist ein funktionierender Verein mit solidem und demokratischem Fundament und einer Heimstätte so etwas wie ein zweites Wohnzimmer. Eine Wohlfühloase, die es zu erhalten gilt. Wer einen Zuschauerschnitt von weit über 4000 über Jahre aufrechterhalten kann (in guten wie in schlechten Zeiten), darf nicht einfach vor den Kopf gestoßen werden.

Vor kurzem haben die drei Fanclubs, die den neuen Eishockey-Verein Linz unterstützen, eine Erklärung abgegeben:

„Wir Fans wollen alle, dass der Name "Black Wings" Bestand hat und auch weiter vom Linzer Spitzeneishockey getragen wird. Das Recht am Markennamen liegt aktuell zu 50 Prozent beim Verein der Liwest Black Wings Linz und zu 50 Prozent bei der Privatperson Peter Freunschlag. Ob diese die Rechte an den neuen Verein verkaufen, ist offen. Unserer Meinung nach ist dieser Name ein emotionaler Wert, der zwar auf dem Papier einen Inhaber hat, aber in Wirklichkeit nur einem gehört - den FANS! Wir hoffen, dass die Vernunft über das Ego siegt und bald etwas Ruhe einkehrt. Damit könnte sich der neue Verein auf die eigentlichen Aufgaben konzentrieren und mit der Arbeit für die neue Saison beginnen. Gerade jetzt, in dieser schwierigen Zeit, zeigt sich die große Einigkeit und der starke Zusammenhalt in der Linzer Eishockeyfamilie. Wir wollen gemeinsam an einem Strang ziehen und im Herbst UNSERE Black Wings zu vielen Siegen peitschen!“

Die Fanclubs Overtime, Bully:Absolut und Powerplay Enns



