Steel Wings unterlagen Rittner Buam mit 2:7

MacGregor Sharp brachte die Südtiroler in der 15. Minute in Überzahl in Führung. Patrick Gaffal konnte die Partie aber noch im ersten Abschnitt (19.) ausgleichen.

Die Linzer verloren die Partie im Mittelabschnitt, weil vier Treffer der Gastgeber unbeantwortet blieben: Pechlaner (27.), Lutz (35.), Kostner (35.) und Frei (37.) trafen für die Rittner Buam. Michael Farren traf zu Beginn des Schlussdrittels nach Zuspiel von Stuart und Gaffal (für beide Assistgeber war es die zweite Torbeteiligung an diesem Abend) zum 2:5 aus Linzer Sicht. Die Treffer von Kostner (49.) und Uusivirta (51.) stellten den Endstand von 7:2 her.

„Wir haben es einer sehr kompakt aufgetretenen Heimmannschaft sehr leicht gemacht, das Spiel zu gewinnen", sagte Trainer Harry Pschernig nach dem Spiel. Pschernig ist Co-Trainer und nach wie vor für den erkrankten Philipp Lukas Chefbetreuer der Steel Wings.

Das nächste Spiel der Linzer steigt am morgigen Donnerstag gegen Wien (ab 19 Uhr).

Sommer ins U20-Nationalteam einberufen

Goalie Leon Sommer wird ab Anfang Dezember zum Nationalteam einrücken und sich erwartungsgemäß auf die U20-WM in Kanada vorbereiten. Neben dem Torhüter wurde kein weiterer Spieler aus Oberösterreich einberufen.