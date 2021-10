Steel Wings feiern Heimsieg gegen VEU Feldkirch

Das Gesetz der Serie hält: In den jüngsten fünf Runden wechselten sich bei den Steel Wings Sieg und Niederlage immer ab. Das Spiel gegen die VEU Feldkirch stand also von vorn herein unter einem guten Stern. Und genau so gut legten die Steel Wings los: Nico Lahtinen traf nach 11:09 Minuten nach Zuspiel von Marcel Mayrhofer zum 1:0. Fast genau zwanzig Spielminuten später legte der Kapitän das 2:0 selbst nach (32.), obwohl Feldkirch im zweiten Abschnitt deutlich mehr Abschlüsse verzeichnete, als die Steel Wings (21:8). Doch Leon Sommer hielt seinen Kasten bis dahin erfolgreich sauber.

Mit 2:0 ging es in das Schlussdrittel, das es in sich haben sollte. 24 Sekunden nach Wiederbeginn verkürzte die VEU durch Verteidiger Julian Payr auf 1:2 (41.). Michael Farren stellte in Minute 46 aber den Zwei-Tore-Vorsprung für die Steel Wings wieder her. Dylan Stanley verkürzte in der 58. Minute auf 2:3, die Bemer VEU ging all-in und nahm den Torhüter vom Eis. Nico Lahtinen konnte für die Steel Wings eine Minute später ins leere Tor treffen, was sich als wichtig erweisen sollte, denn Patrick Bolterle erzielte zwölf Sekunden vor dem Ende noch den 3:4 Endstand aus Sicht der Gäste.

"Eine schlampige Umsetzung in der Ausführung verursachte vermeidbare Problemsituationen. Dem Gegner Geschenke machen wollten wir eigentlich nicht. Das Positive ist jedoch das Endergebnis und die Vorzeigeleistung von Leon Sommer. Ohne ihn hätte es ein solches nicht gegeben", sagte Trainer Philipp Lukas nach dem Spiel. Insgesamt wurden sagenhafte 54 Schüsse auf das Tor von Leon Sommer abgefeuert, seine Fangquote lag trotz drei Gegentreffern bei 94,4 Prozent.

Die Vorarlberger bleiben damit in der Tabelle Vorletzter, die Steel Wings liegen - punktegleich mit den Salzburger Jungbullen, die allerdings drei Spiele mehr absolviert haben - auf Platz 13.