Moralinjektion für die Black Wings vor dem Ligastart

Bevor am Freitag (19.45 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) mit dem Gastspiel beim HC Bozen Südtirol die ICE Hockey League eingeläutet wird, gönnte Philipp Lukas, der Coach der Steinbach Black Wings, seinen Schützlingen noch ein freies Wochenende. Das war auch verdient, zumal die Linzer bei der Generalprobe beim slowakischen Meister HK Nitra über weite Strecken zu überzeugen wussten. Der 5:3-Erfolg garantiert eine ordentliche Portion Selbstvertrauen, nachdem der EHC zuvor drei Matches in Folge verloren hat (0:5 in Regensburg, 0:3 und 3:7 gegen Ceske Budejovice).

Graham Knott in Torlaune

Zum Topscorer in der Vorbereitung avancierte Stürmer Graham Knott, der insgesamt fünf Tore erzielte – davon drei allein beim letzten Test. "Wir alle wissen, wie wichtig ,Knotti‘ für unser Team ist. Dieses Erfolgserlebnis tut ihm, aber auch der gesamten Organisation gut", sagte Lukas, der in Nitra nicht nur die Langzeitverletzten Emilio Romig und Brodi Stuart, sondern auch Stefan Gaffal (Rückenprobleme) vorgeben hatte müssen. Henrik Neubauer rückte deshalb in den Einser-Sturm (mit Kapitän Brian Lebler und Sean Collins) vor.

Auch Bozen scheint für den Meisterschaftsstart bereit zu sein. Die "Füchse", die am 5. September Innsbruck 10:0 deklassiert hatten, gewannen den sogenannten Alperia-Cup mit 1:0 nach Verlängerung gegen Pustertal. Das Tor erzielte Daniel Mantenuto (61.).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos