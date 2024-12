Zivildienst bringt ein Plus von 1,5 Milliarden Euro

Rund 1,8 Milliarden Euro "erwirtschaftet" der Zivildienst, nach Abzug der Kosten bleibt ein Plus von 1,5 Milliarden Euro an Leistung und positiver Wirkung. Eine Abschaffung würde Mehrkosten in Höhe von 500 Millionen Euro verursachen. "Wenn es den Zivildienst nicht gäbe, würden ehrenamtliche Leistungen im Wert von rund 500 Millionen Euro pro Jahr wegfallen", zitiert die zuständige Staatssekretärin Claudia Plakolm (VP) die Zivildienststudie 2024. Diese wurde von der WU Wien im Auftrag des Bundeskanzleramtes durchgeführt.

In den letzten Jahren entschieden sich durchschnittlich rund 45 Prozent der tauglichen Wehrpflichtigen dazu, Zivildienst zu leisten; rund 14.500 Zivildienstleistende wurden jährlich den Zivildiensteinrichtungen zugewiesen. Neun von zehn Zivildienern würden ihre Wahl wieder so treffen.

