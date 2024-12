5:2 - Linz bleibt im Teddy-Bear-Toss-Spiel gegen Bozen siegreich

Exakt 7:32 Minuten lang dauerte das Spitzenspiel, ehe es unterbrochen werden musste. Der Anlass dafür war ein freudiger: Logan Roe brachte die Linzer gegen den HCB Südtirol mit einem Distanzschuss in Führung und eröffnete damit nicht nur einen Torreigen, sondern davor ein karitatives Plüschtier-Werfen namens "Teddy Bear Toss". Die Tradition will es, dass die Fans mitgebrachte Plüschtiere beim ersten Tor der Heimmannschaft auf das Eis werfen. Dementsprechend viel kam von den 3917 Zuschauern am Freitagabend geflogen, Es dauerte einige Minuten, bis der Linzer Luftraum und vor allem die Eisfläche wieder vom Plüschtierhagel befreit war. Die eingesammelten Tiere werden zugunsten der Caritas-Flüchtlingshilfe und der Patienten im Kinderkrankenhaus Linz gespendet.

Zurück auf der Puckjagd konnten die Linzer noch im ersten Abschnitt erhöhen: Christoph Tialler erhöhte mit seinem ersten Tor im Dress der Steinbach Black Wings (18.) auf 2:0. Brian Lebler (27./pp) und Shawn St-Amant (32./sh) bewiesen, dass die Special Teams der Linzer im Gegensatz zum Saisonbeginn längst keine Baustellen mehr sind. Auf die 4:0-Führung antwortete Bozen nach 27 Sekunden aber mit einem (kuriosen) Treffer von Matt Bradley zum 4:1. Der zweite Streich von Logan Roe (35./pp) - wieder per Distanzschuss - beendete das Linzer Schützenfest. Das 5:2 durch Luca Frigo (48.) im Schlussdrittel hatte nur kosmetischen Wert, eine Aufholjagd blieb aus.

Durch den Sieg überholten die Oberösterreicher in der Tabelle Graz und kletterten auf Platz drei. Am Sonntag folgt das dritte Heimspiel dieser Woche - gegen den HC Innsbruck.

Mit dem Heimsieg gegen Bozen blieben die Black Wings übrigens auch im sechsten Teddy-Bear-Toss-Spiel ungeschlagen. 2011 gab es ein 4:2 gegen Wien, 2013 ein 5:2 gegen Ljubljana, 2015 ein 7:0 gegen Innsbruck, 2018 ein 5:2 gegen Dornbirn und 2020 ein 4:3 nach Verlängerung gegen Innsbruck.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

