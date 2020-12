Linz wünscht sich zum Weihnachtsspiel Punkte

Das letzte Heimspiel vor Weihnachten war bei den Black Wings fast immer ein Grund zum Feiern. Heute (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) fallen zwei Gründe weg. Erstens, weil die Cracks heuer nicht in Weihnachts-Dressen spielen werden, und zweitens, weil die Fans in der sonst ausverkauften Eishalle fehlen.

Jubeln wollen die Linzer heute trotzdem über einen Heimsieg. Die Chancen darauf stehen aktuell aber nicht allzu gut. Zuletzt setzte es vier Niederlagen in Folge, in zehn Heimspielen konnten die Linzer nur zwei Siege einfahren. Gegen Dornbirn gab es im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison sogar eine 2:6-Niederlage, die höchste in dieser Saison. Zudem fehlen mit Andreas Kristler, Stefan Gaffal, Julian Pusnik, Marc-Andre Dorion und Valentin Leiler fünf Stammkräfte verletzt, zwei weitere sind mit Corona infiziert.

"Man muss auch positive Dinge erwähnen. Und das waren zuletzt gegen Graz eindeutig die Jungen, die ihre Chance genützt haben und eine gute Leistung auf das Eis gebracht haben", sagt EHC-Manager Gregor Baumgartner zum 1:3. Zuletzt war man oft nah dran, in den entscheidenden Momenten verloren die Stürmer aber ihre Treffsicherheit. Linz hadert aktuell mit der schlechtesten Chancenverwertung der Liga. Kein Team hat weniger Tore erzielt, nur jeder 15. Schuss bringt einen Torerfolg.

Vielleicht hilft, dass die Vorarlberger gestern in Wien zu Gast waren und müde sind. Vielleicht hilft aber auch das Christkind. Die gegenüber der Stammformation zuletzt um knapp drei Jahre zwangsverjüngte Mannschaft (im Schnitt 24,95 Jahre alt) muss so oder so den Glauben bewahren.

