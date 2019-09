Brian Lebler bleibt Kapitän der Liwest Black Wings

Der Countdown läuft. Die Liwest Black Wings biegen in die Zielgerade der Pre-Season ein. Am Sonntag steht ein letztes Testspiel in Ingolstadt auf dem Programm. Bereits heute wurde das offizielle Mannschaftsfoto gemacht. Und dafür schleppten sich sogar die Langzeit-Verletzten Juraj Valach und Stefan Freunschlag auf das Eis. Nur ein einziger Spieler hat heute am Vormittag gefehlt - Rick Schofield. Der eilte zu seiner Frau ins Krankenhaus, weil die demnächst das erste Kind des Paares zur Welt bringen soll.

Auf dem Platz des Kapitäns nahm übrigens wie in der Vorsaison Brian Lebler Platz. "Das bleibt auch so", bestätigt Trainer Tom Rowe. "Warum sollen wir wechseln? Brian hat das sehr gut gemacht. Und er wird von seinen Assistenten sicher gut unterstützt werden." Die Assistenz-Kapitäne in der kommenden Saison werden Mario Altmann, Dan DaSilva und Andreas Kristler sein.

Bild: prinz

Auf die Frage, ob sich für die Cracks irgendetwas ändern wird, antwortete der Trainer: "Ich möchte alle Strecken, die länger als dreieinhalb Stunden in Anspruch nehmen, auf zwei Tagen bereisen." Das inkludiert neben Dornbirn und Bozen neuerdings auch die Auswärtsfahrten ins ungarische Szekesfehervar. Die Black Wings werden diese Strecke gleich zu Saisonbeginn am Samstag (14. September) erstmals an zwei Tagen in Angriff nehmen.

Das Auswärtsspiel in Ingolstadt am Sonntag macht eine Anreise am Vortag allerdings nicht nötig. Obwohl Rowe vor dem Gegner warnt: "Die haben sich im Sommer gut verstärkt, ich habe in der Vorsaison einige Spiele von ihnen gesehen. Es wird ähnlich, wie gegen Augsburg." Und da verloren die Black Wings mit 0:3. Trotzdem ist der Trainer mit dem Entwicklungsprozess seiner Mannschaft zufrieden: "Wir sind gegen Straubing defensiv sehr gut gestanden, haben wenige Chancen zugelassen und konnten ein sehr ansprechendes Tempo zeigen." Wichtig sei, dass die Entwicklung weiter nach oben zeigt. Am besten gleich mit einem Auswärtssieg - es wäre der erste in der Pre-Season - beim DEL-Klub in Ingolstadt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.