Black Wings: Gratis-Ticket für Einsatzkräfte beim Heim-Auftakt

Beim Heim-Auftakt gegen den KAC stellen die Black Wings 500 Freikarten für Mitarbeiter und freiwillige Helfer der Blaulicht-Organisationen und vom Bundesheer zur Verfügung. "Es sind verheerende Anblicke, die in diesen Tagen ganz Österreich heimsuchen. Unermüdlich kämpfen Tausende, größtenteils freiwillige Helfer, um den enormen Regenfällen zu trotzen. In Momenten wie diesen zeigt sich der wahre Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Der Sport ist dabei absolut zweitrangig, soll aber gerade jetzt Ablenkung von den schlimmen Geschehnissen bieten", heißt es in einer Klub-Aussendung.

Die Linzer möchten ihren Teil dazu beitragen und Danke sagen, bei all jenen die da sind, wenn es am meisten drauf ankommt. Daher verschenken die Oberösterreicher beim ersten Heimspiel der neuen Saison, am kommenden Dienstag, Freikarten. Einsatzkräfte, die sich bei Blaulichtorganisationen wie der Feuerwehr, Rettung, Polizei und dem Bundesherr engagieren erhalten beim Match gegen den KAC jeweils eine kostenlose Stehplatzkarte. Aufgrund des bereits laufenden Vorverkaufs ist das Kontingent auf 500 Karten begrenzt, gab der Verein bekannt.

