Ice Cats Linz: "Es ist eine Frage der Leidenschaft"

Zur Halbzeit des Grunddurchgangs in der Damen-Eishockey-Bundesliga (DEBL) geben die beiden Linzerinnen Emily Wiesinger und Theresa Baumgartner Einblicke in die Saison der Ice Cats.

Emily Wiesinger und Theresa Baumgartner eint auf den ersten Blick nicht sonderlich viel. Die eine, Wiesinger, 18 Jahre alt, bereitet sich in ihrer Schule auf die Maturaprüfungen im Mai vor. Die andere, Baumgartner, ist neun Jahre älter und arbeitet in der Personalabteilung eines oberösterreichischen Industrieunternehmens. Was sie verbindet, ist ihr Hobby, das vom Stundenumfang eher einem Zweitjob gleicht: Eishockey.

Beide wurden beim Besuch von Spielen der Black Wings infiziert, sind immer öfter in die Linz-AG-Eisarena gekommen, um schließlich irgendwann selbst da unten auf dem Eis die ersten Schritte in der Eishockey-Montur zu machen. Heute sind sie wesentliche Teile der Ice Cats Linz, die in der Damen-Eishockey-Bundesliga spielt. Theresa Baumgartner führt ihre Teamkolleginnen als Kapitänin auf das Eis, Emily Wiesinger ist aktuelle Topscorerin der Linzerinnen und nebenbei in der internationalen EWHL sowie im ÖEHV-Nationalteam im Einsatz.

Emily Wiesinger und Theresa Baumgartner im Gespräch Bild: Markus Prinz

In der Eisbrecher-Podcastfolge plauderten die beiden Stürmerinnen vor einer Trainingseinheit über die neue Allianz, die die Linzerinnen mit Serienmeister Sankt Pölten eingegangen sind, mexikanische Mitspielerinnen, österreichische Vorbilder in Nordamerika und ihre Leidenschaft für den Sport.

