Black Wings: Ein Comeback, eine Vertragsverlängerung, ein Abgang

Was die Spatzen schon vor ein paar Tagen von den Dächern gepfiffen haben, ist seit heute fix: Nach Andrew Kozek feiert ein weiterer ehemaliger Black-Wings-Spieler ein Comeback in Oberösterreich. Marc-Andre Dorion, den Ex-Trainer Troy Ward 2018 in die Wüste geschickt hat, verteidigt wieder für den EHC. In den vergangenen beiden Saisonen war der Kanadier bei den Vienna Capitals gesetzt gewesen.

Der 33-Jährige geht ab 25. September in der internationalen ICE Hockey League in sein bereits siebentes Jahr bei den Black Wings. Von 2012 bis 2018 absolvierte der 1,80 Meter große und 84 Kilogramm schwere Defender 377 Meisterschaftsmatches. „Die sportliche Qualität von Marc-Andre ist weithin bekannt. Ich erwarte mir, dass er viel Verantwortung übernimmt und den Jungen Druck von den Schultern nimmt“, sagte Black-Wings-Manager Gregor Baumgartner über die Rückkehr jenes Mannes, der Feuer und Flamme ist, wieder das Black-Wings-Trikot überzustreifen.

„Jeder in Linz weiß, wie sehr mir dieser Verein am Herzen liegt. Ich musste nicht zweimal überlegen, als das Angebot kam. Ich bin sehr positiv gestimmt, dass wir eine richtig coole Truppe werden, die wieder an frühere Erfolge anschließen kann“, betonte Dorion.

Einer seiner Kollegen wird Valentin Leiler sein. Der Stürmer einigte sich mit dem EHC auf eine Vertragsverlängerung. Der 25-jährige Villacher geht in seine dritte Saison in Linz, in der jüngeren Vergangenheit warfen ihn immer wieder Verletzungen zurück. „Valentin hat Talent, ich glaube an seine Stärken und bin davon überzeugt, dass er auch in Linz zweistellig treffen kann“, sagte Baumgartner. 2017/18 gelangen Leiler in seiner bis dato stärksten Oberhaus-Saison 13 Tore. In Linz hat er insgesamt vier zu Buche stehen. Tendenz steigend.



Der Grundkader der Black Wings umfasst derzeit elf Spieler: TOR: Mocher. ABWEHR: Dorion, Kragl, Matzka. ANGRIFF: Lebler, Umicevic, Kristler, Gaffal, Kozek, Brucker, Leiler.

Stürmer Alexander Cijan wird wie erwartet definitiv nicht mehr für den EHC rackern. Der 26-jährige Nationalspieler unterschrieb für die Vienna Capitals. „Ich will hier in Wien richtig Fuß fassen und freue mich auf die neue Aufgabe“, betonte der 26-jährige Klagenfurter.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at