Ab 19 Uhr live: Black Wings gastieren in Bozen

HCB Südtirol - Black Wings Linz

HCB Südtirol Black Wings Linz Erstes Bully: 14.01. - 19:45

Nur zwei Punkte trennen die Black Wings Linz und den HCB Südtirol in der Tabelle der Erste Bank Eishockeyliga - und das fünf Runden vor Schluss. Doch auch die Konkurrenz folgt in Lauerstellung: Graz, derzeit Siebter, hat ein Spiel weniger absolviert und hält bei 55 Punkten. Villach - ebenfalls ein Spiel weniger - liegt auf Rang acht und hat 53 Punkte. Chancenlos ist aber keines dieser beiden Teams - im Gegenteil. Linz (4.), Znojmo (5.) und Bozen (6.) müssen noch jeweils einmal pausieren. Ein Top-5-Platz garantiert eine Playoff-Teilnahme. Die Bottom-Six, also die Plätze sechs bis elf matchen sich in der Qualification Round um drei weitere Playoff-Tickets.

Unter diesen Vorzeichen fällt es besonders schwer, fünf Stammkräfte, also eine komplette Feldspieler-Linie, vorgeben zu müssen. Die Linzer sind bereits gestern nach Südtirol gereist, um heute keine müden Beine zu haben. Diese frischen Beine wird es auch brauchen, denn bei der ersten Partie in der Palaonda lag Linz nach einem Blitzstart der Bozener nach zehn Minuten etwas glücklich "nur" 0:1 zurück. Linz wurde besser, gewann letztendlich mit 4:3. Heute soll der nächste Streich in Südtirol gelingen.

