Tolle Aufholjagd der Steinbach Black Wings beim gestrigen 4:3 (1:1, 0:2, 3:0) gegen den Villacher SV. Bis zur 42. Minute lagen die Linzer noch mit 1:3 zurück, ehe die Wings das Spiel noch zum ersten Heimsieg nach zehn Heimniederlagen in Serie drehten. Pelletier im Power Play (42.), Dragan Umicevic (52.) und Brian Lebler (55.) trafen für die Linzer.

Die Wings hatten auch den besseren Start. Neuzugang Josh Roach traf nach sieben Minuten zum 1:0. Allerdings waren die Black-Wings-Neuzugänge auch bei den Gegentreffern im Spiel. Komachuks 1:2 ging ein Fehler von Roach voraus (32.). Bei Kornellis 1:3 war Black-Wings-Stürmer Dennis Yan zu weit vom Gegner weg. Das alles war am Ende aber völlig egal.

Am Sonntag gastieren die Wings beim KAC. Mit ihrem 4:1-Sieg bei den Klagenfurtern waren die Wings in der ersten Runde der Eishockey-Bundesliga noch die große Überraschung gewesen – ehe es danach bergab ging. Jetzt erwartet die Linzer ein Gegner in Top-Form. Seit dem 1:4 gegen Innsbruck vom 21. Dezember haben die Klagenfurter neun ihrer elf Spiele gewonnen.

