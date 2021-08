Zu wenig Sprit im Tank: Vettel nach Platz 2 in Ungarn disqualifiziert

Vorgeschrieben ist mindestens ein Liter, nachdem die Autos nach dem Rennende abgestellt werden, um eine entsprechende Probe zu nehmen. Vettel war mit seinem Aston Martin aber gar nicht bis zum "Parc ferme" gekommen. Wie sich bei der folgenden Kontrolle herausstellte, befanden sich nur noch 0,3 Liter im Tank. Der Technische Delegierte Jo Bauer meldete dies den Rennkommissaren, die noch am späten Abend das Aus für Vettel bekannt gaben.

Bitter für den Vierfach-Weltmeister, der gegen Ocon um den Sieg gekämpft hatte und damit mehr als fünf Stunden nach Rennende seinen zweiten Podestplatz der Saison verlor.

Verstappen kam in einem beschädigten Red Bull nicht über Platz neun hinaus. Hamilton geht mit acht Punkten Vorsprung auf den Niederländer in die vierwöchige Pause. Das zwölfte von 23 geplanten Saisonrennen steht erst am 29. August in Spa-Francorchamps auf dem Programm.