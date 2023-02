Red Bull enthüllt: Die ersten Bilder vom neuen Formel-1-Boliden

Red Bull Racing präsentierte am Freitag der Weltöffentlichkeit den RB19, den Boliden für die Formel-1-Saison 2023.

In New York wurde der Bolide gezeigt, der auf den ersten Blick stark an das Weltmeister-Auto von 2018 erinnert. Spekulationen laufen, wonach Red Bull bei der Präsentation gewisse Details noch nicht herzeigen wollte. (Mehr dazu in Kürze)

Die größte Veränderung wartet erst in drei Jahren: Wie Red Bull bekanntgab, wird Ford 2026 als Motorenpartner von Red Bull in die Formel 1 zurückkehren.

