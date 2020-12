Eine denkwürdige Formel-1-Saison

Max Verstappen setzte mit seinem Sieg gestern in Abu Dhabi den Schlusspunkt unter die Formel-1-Saison 2020. Der Red-Bull-Fahrer feierte im Wüstenemirat einen souveränen Start-Ziel-Sieg vor den Mercedes-Boliden von Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Letzterer stand zwar bereits seit drei Rennen als neuer Weltmeister fest, nichtsdestoweniger bot diese Saison jede Menge Spannung und Denkwürdiges:

Der Rekordjäger: Hamilton war das Maß der Dinge, kürte sich mit elf Siegen in 17 Rennen zum bereits siebenten Mal zum Weltmeister. Damit holte der 35-Jährige Rekordmann Michael Schumacher ein. Mit 95 Grand-Prix-Siegen sowie 98 Pole-Positions hat der Brite den Deutschen sogar schon überflügelt. Er sei nur Teil einer großen Mercedes-Mannschaft, betonte Hamilton stets. Symbolisch dafür waren auf den Mercedes-Chassis gestern die Namen aller Mitarbeiter des Teams zu lesen.

Das Rennen gegen Corona: Unmittelbar bevor die Saison im März in Australien begann, wurde sie nach Coronafällen bei McLaren auch schon abgebrochen. Das von der Formel 1 in Folge entworfene Schutzkonzept war beispielgebend für viele andere Sportarten und feierte im Juli in Spielberg seine Premiere. Dem Virus vermochte aber auch die Formel 1 nicht davonzufahren, so verpassten im Laufe der Saison mehrere Fahrer wegen Infektionen Rennen.

Soziales Engagement: Im Zuge der "Black Lives Matter"-Bewegung machte die Formel 1 heuer für soziale Gleichstellung Tempo. Angeführt von Hamilton, dem ersten schwarzen Weltmeister der Formel-1-Geschichte, setzten die Piloten vor jedem Rennen kniend ein Zeichen. Mercedes nahm dies zum Anlass und ließ die "Silberpfeile" daraufhin in schwarzer Lackierung durch die Saison flitzen.

Der Glückspilz: Dass Romain Grosjean im GP von Bahrain beinah unverletzt dem brennenden und in zwei Teile zerrissenen Haas-Boliden entstieg, grenzte an ein Wunder. Da der 34-jährige Franzose noch kein Cockpit für 2021 hat, könnte es dennoch sein letzter Formel-1-Auftritt gewesen sein.

Der große Verlierer: Für Sebastian Vettel war es die bitterste Saison seiner mit vier WM-Titeln geschmückten Karriere. Im sechsten gemeinsamen Jahr erfolgte die "Scheidung" von Ferrari – und die war eine unschöne. Auch sportlich: Mit dem 13. WM-Platz ist Vettel der schlechteste Ferrari-Pilot seit 1981. Dazu bedeutet Platz sechs in der Konstrukteurs-WM ein 30-Jahres-Tief für die stolze "Scuderia". Nach 14 Siegen mit Ferrari wechselt Vettel nächstes Jahr zum neuen Werksteam Aston Martin.