Zwei Siege binnen 18 Stunden

Zuerst behauptete der Doublesieger die Liga-Tabellenspitze mit einem klaren 3:0 am Samstagabend in Eisenerz, ehe am Sonntagnachmittag – gerade einmal 18 Stunden später – mit einem 3:0 bei Zweitligist Dornbirn der Aufstieg in das Cup-Final-Four fixiert wurde. "Das waren zwei sehr konzentrierte Vorstellungen", lobte Trainer Roland Schwab.

Trotz Neuzugang Nicky Pio bezog SG Prinz Brunnenbau Perg gegen Klagenfurt eine 0:3-Heimpleite in der Liga. Rieds Herren sind nach einem 3:0 in Weiz Tabellenfünfter.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.