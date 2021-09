Volleydome in Ried eröffnet

Gestern wurde die neue Heimstätte der Rieder Bundesliga-Volleyballer vor rund 700 Fans mit einem Freundschaftsspiel gegen Budweis eröffnet, der Heimauftakt in der Liga erfolgt am Samstag gegen Amstetten. "Für uns ist mit der neuen Halle ein langersehnter Traum in Erfüllung gegangen, von der Infrastruktur sind wir damit in Österreich vorne dabei", sagt UVC-Ried-Sportchef Roman Lutz.