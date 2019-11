UVC Ried verlor Europacup-Heimdebüt vor 600 Fans mit 1:3

Nach der 1:3-Auswärtsniederlage auswärts gegen den ungarischen Vertreter Fino Kaposvar standen die Innviertler am Mittwochabend daheim mit dem Rücken zur Wand. Eine Sondergenehmigung des internationalen Volleyballverbandes machte ein Antreten in der Messehalle in Ried möglich. Eigentlich wäre eine Mindestkapazität für mindestens 1000 Besucher vorgeschrieben. Aber die Organisatoren des UVC Ried stellten einmal mehr ein echtes Volleyballfest auf die Beine.

Die Ungarn starteten besser ins Spiel, der erste Satz ging mit 25:20 relativ ungefährdet an den Favoriten. Im zweiten Durchgang übernahmen die Innviertler dann das Kommando. Ab dem Spielstand von 12:12 zogen die Rieder davon und holten sich Satz Nummer zwei unter frenetischem Jubel der Fans mit 25:16.

Den Schwung nahm die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer mit in den dritten Satz. Rasch ging die Heimmannschaft mit 7:3 in Führung. Ab diesem Moment wachten die Gäste aber auf und übernahmen ihrerseits das Zepter. Bei 9:13 für Kaposvar nahm Ried-Trainer Kefer eine Auszeit. Auch diese half nichts, Ried verlor Satz drei in dem phasenweise hochklassiger Volleyball geboten wurde, mit 25:22 - Trainer Kefer haderte mit einigen knappen Entscheidungen des Schiedsrichter-Teams, außerdem machten sich die Rieder mit mehreren Service-Fehlern das Leben selber schwer.

Das Europacup-Duell war mit dem zweiten Satzgewinn der Ungarn vorzeitig entschieden, mit dem 25:22 im vierten Durchgang fixierte Kaposvar den 3:1-Auswärtssieg.

In der zweiten Runde trifft die Mannschaft aus Ungarn auf Groningen aus Holland. Für die Rieder wäre eine zweite Runde im internationalen Bewerb mit vielen Hindernissen verbunden gewesen. Man hätte im Heimspiel wahrscheinlich nach Salzburg ausweichen müssen, eine erneute Sondergenehmigung für die Messehalle hätte man laut UVC-Ried-Funktionär Wolfgang Puttinger nicht erhalten.

In der Meisterschaft geht es für Ried bereits am kommenden Samstag, 30. November, mit dem Heimspiel gegen Graz weiter. Spielbeginn bei freiem Eintritt ist um 18 Uhr.