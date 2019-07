Top-Resultate von Verletzung getrübt

Ihr gutes Abschneiden war aber von einer schweren Verletzung von Magdalena Röck überschattet. Die ehemalige WM-Dritte zog sich in der Qualifikation beim Sprung, den sie nicht mehr abfangen konnte, einen Ellbogenbruch zu. Die Tirolerin wurde bereits operiert.

Schubert lässt den nächsten Weltcup in Briancon aus, um sich auf die WM Mitte August in Japan vorzubereiten. "Ich will wieder in Weltmeister-Form kommen."