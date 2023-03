Tennis: Biel-Sieger Rodionov auch in Lille schon im Halbfinale

Der 23-jährige Niederösterreicher besiegte am Freitag im Viertelfinale des 118.000-Euro-Challengers Gabriel Diallo (CAN) mit 2:6,7:5,6:1 und wird damit ab Montag als 119. so gut wie nie platziert sein. Erreicht er erneut das Endspiel, dann überholt er Österreichs Nummer eins, Dominic Thiem (aktuell 110.).

Thiem weist im Live-Ranking nur noch 20 Zähler mehr auf als Rodionov. Im Falle eines Turniersieges verpasst Rodionov nur ganz knapp den erstmaligen Einzug in die Top 100.

In Mexiko-Stadt hat sich beim 160.000-Dollar-Challenger Maximilian Neuchrist bereits für das Halbfinale qualifiziert. Der 31-jährige Qualifikant aus Wien könnte mit einem weiteren Sieg erstmals die Top 200 knacken.

