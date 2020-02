Neuer Anlauf für den Weitenjäger

Philipp Kronsteiner ist auf der Suche nach Zentimetern – um nicht zu sagen: einen Meter. 88 Zentimeter fehlen dem Sankt Georgener Dreispringer nämlich von seiner bei 16,26 Meter liegenden Bestmarke auf das Limit für die Olympischen Spiele in Tokio. Eine kleine Welt – dessen ist sich auch der 22-Jährige bewusst, weshalb er vor der Saison mit Trainer Ralf Jaros die Köpfe zusammengesteckt hat. Das Ergebnis: Der Fokus wurde auf die Technik gelegt, das Training umgekrempelt. "Wir haben mit sehr niedrigen Wiederholungszahlen gearbeitet, was ungewöhnlich ist", verrät Kronsteiner, der zuversichtlich auf das Gugl Indoor am Samstag in der Linzer TipsArena blickt. "Wenn alles aufgeht, fällt meine Bestmarke." Und das, obwohl das Training auf die Freiluftsaison – konkret auf die EM Ende August in Paris – ausgelegt ist. Olympia möchte er noch nicht abschreiben, "auch wenn viel Schweiß und Schmerzen auf dem Weg dorthin liegen".

400-Meter-Läuferin Susanne Walli nimmt die Hallensaison ebenfalls als Zwischenziel mit. Im Vorjahr wurde sie auf der Gugl aus der guten Innenposition rausgedrängt. Das soll ihr heuer nicht mehr passieren: "Ich habe extra noch ein paar Oberkörper-Einheiten eingestreut, um mich durchzusetzen."