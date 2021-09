HC Linz steht in der Pflicht

Um einen gänzlichen Fehlstart zu vermeiden, sollen heute auswärts bei Aufsteiger Vöslau in Maria Enzersdorf (17.30 Uhr) die ersten Punkte her. "Ihr Regisseur Philip Schuster leitet ihr Spiel sehr umsichtig", warnt Linz-Trainer Milan Vunjak, der auf die verletzten Schlüsselspieler Max Hermann (Achillesfersen-OP) und Tobias Cvetko (Meniskus-OP) verzichten muss. Vöslau hat zum Auftakt Ferlach 29:28 geschlagen. Zuletzt war der Liga-Neuling allerdings in Hard mit 14:31 gehörig unter die Räder gekommen.