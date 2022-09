Der Herausforderer zeigt seine Zähne

"Es ist angenehm zu wissen, dass wir in Wien gewinnen können", sagte Gmundens Basketball-Ass Toni Blazan nach dem 20. Titel in der Vereinsgeschichte. Der 95:92-Sieg der OCS Swans im Supercup beim BC Vienna ist als Kampfansage an den Double-Gewinner der abgelaufenen Saison zu sehen. Entsprechend groß war die Enttäuschung bei den Verlierern: "Wenn man so katastrophal verteidigt wie wir, kann man nicht gewinnen", sagte Center Jozo Rados (27 Punkte). "Gmunden hat super gekämpft und verdient gewonnen. Sie haben das Energielevel hochgehalten", gestand Enis Murati, während Lukas Schartmüller aufseiten der Sieger extrem happy war: "Was für ein großartiger Beginn der Saison. Wir waren die bessere Mannschaft und haben gezeigt, wie gut wir als Team sein können."

Das wollen auch die Raiffeisen Flyers Wels bei ihrem Superliga-Start am Sonntag (17.30 Uhr) mit Heimvorteil gegen Klosterneuburg unter Beweis stellen. Erst seit Montag ist der Kader komplett, mit Cegeres, Awosika, Smith (alle USA) und Gydra (Lit) sind vier neue Legionäre an Bord. "Zu Beginn darf man keine Wunderdinge erwarten", sagte Trainer Sebastian Waser. Zuvor (15 Uhr) steigt in der Raiffeisen-Arena das Damen-Superligaduell zwischen dem DBB LZ OÖ und UBSC DBBC Graz.