Deschamps ließ seine Zukunft bei Équipe Tricolore offen

"Auch wenn wir gewonnen hätten, hätte ich diese Frage nicht beantworten können", sagte der 54-Jährige während der Pressekonferenz nach der 2:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Argentinien. Er verwies auf das geplante Gespräch mit Verbandschef Noël Le Graët Anfang nächsten Jahres. Sein Vertrag läuft nach der WM in Katar aus.

Mit einem Sieg am Sonntagabend im Lusail Stadion hätte der Kapitän der Weltmeister-Auswahl von 1998 mit dem Brasilianer Pelé als dreifacher Champion gleichziehen können. Vor vier Jahren in Russland war der 54-Jährige bereits Trainer der Équipe Tricolore, die er 2012 übernommen hatte. "Es sollte nicht sein", sagte Deschamps zum Finale in Katar und gratulierte den Argentiniern.

Die Niederlage hatte aus seiner Sicht auch mit physischen Problemen seiner Mannschaft zu tun. "Für die ganze Mannschaft ist es seit einiger Zeit schwierig", sagte er. "Wir hatten nur vier Tage seit dem letzten Spiel. Also war da vielleicht auch etwas Müdigkeit. Aber das ist natürlich keine Entschuldigung. Wir haben einfach nicht die gleiche Energie wie in den letzten Spielen gezeigt."

Als Deschamps-Nachfolger wird immer wieder Zinédine Zidane gehandelt. "Frankreich-Trainer zu sein, war immer das Wundervollste, was mir in meiner Karriere passiert ist", hatte Deschamps vor dem Finale gesagt. "Ich habe schon als Spieler gerne für Frankreich gespielt. Das Team zu trainieren, war eine unglaubliche Gelegenheit, und ich mache es immer noch so gerne wie am Anfang."

Mehr zum Thema WM 2022 4:2 nach Elfmeterschießen - Argentinien ist Weltmeister LUSAIL. Argentinien ist neuer Fußballweltmeister. 26 Tage nach der 1:2-Auftaktschmach gegen Saudi-Arabien ließ sich die "Albiceleste" in einem ... 4:2 nach Elfmeterschießen - Argentinien ist Weltmeister

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.