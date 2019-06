Wer muss aus der OÖ-Liga absteigen?

Herzschlagfinale in der Fußball-OÖ-Liga: Welche beiden Teams müssen in die Landesliga absteigen? Die schlechtesten Karten hat heute (18.45 Uhr) Schlusslicht SC Marchtrenk: Die Elf von Trainer Dominik Hamader muss im direkten Duell gegen Gmunden mit sechs Toren Differenz gewinnen, um rechnerisch noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben.

Auf Marchtrenker Schützenhilfe hofft auch der Vorletzte St. Martin, denn: Lässt Gmunden Punkte liegen, könnten sich auch die Mühlviertler mit einem Sieg noch retten. "Wir haben in den vergangenen Wochen so viele Chancen ausgelassen, bekommen jetzt noch eine. Wir müssen aber sowieso gewinnen, alles andere ist egal", sagt St.-Martin-Coach Dominik Nimmervoll. In der eigenen Hand hat es weiterhin Gmunden: Mit einem Sieg wäre man durch – und St. Martin und Marchtrenk müssten absteigen. "Jeder muss um das Überleben laufen", fordert Sportchef Gerhard Mittermayr.

Eine wichtige Entscheidung in der OÖ-Liga fällt bereits vor dem Anpfiff der letzten Saisonrunde: Nach einer Kommissionierung am Mittwoch gibt der OÖ-Fußballverband heute bekannt, ob die Sportanlage von Oedt drittligatauglich ist – und ob der Meister somit in die Regionalliga aufsteigen muss.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at