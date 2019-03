Union Katsdorf kämpft um die Tabellenführung

MÜHLVIERTEL. Gradascevic-Elf trifft auf Spitzenreiter Schallerbach.

Katsdorf: einen Schritt voraus Bild: pirkes

"Wir wollen jedes Spiel gewinnen", sagte Katsdorfs Trainer Samir Gradascevic vor dem Spiel bei Rohrbach-Berg am vergangenen Samstag. Seine Mannschaft setzte das um, behielt im Schlagerspiel verdient mit 1:0 die Oberhand und greift nun morgen sogar nach der Tabellenspitze in der Landesliga Ost. Gradascevic: "Für mich ist Bad Schallerbach der große Favorit auf den Titel. Dennoch wollen wir sie ärgern und die Liga spannend halten." Mit dem eigenen Publikum im Rücken soll der Spitzenreiter gefordert werden. "Wir werden jedenfalls alles geben", sagt Gradascevic.

Nach dem Sieg zum Auftakt bei Viktoria Marchtrenk trifft die Union Vorderweißenbach am Sonntag auf Gallneukirchen. Mit einem Sieg gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten kann die Müller-Elf den Abstand auf die Abstiegsränge weiter vergrößern.

Spitzenspiel in Hofkirchen

Nachdem das erste Spiel am vergangenen Wochenende ins Wasser gefallen ist, startet der Vierte der Bezirksliga Nord, die TSU Hofkirchen, morgen (15.30 Uhr) gegen den Tabellenzweiten Blau-Weiß-Linz in die Rückrunde. Die Linzer haben mit dem 0:0 gegen die Union Julbach schon eine Meisterschaftspartie in den Beinen, zudem hat die erste Mannschaft der Blau-Weißen aufgrund der Länderspielpause spielfrei. "Wir wissen also nicht, ob sie mit Verstärkung aus dem Profikader anreisen", sagt Hofkirchens Sektionsleiter Martin Pirkelbauer. "Wir sehen das aber als sportliche Herausforderung und wollen so lange wie möglich ganz vorne mitmischen."

Mit zwei Unentschieden ist OÖ-Ligist St. Martin in die Rückrunde gestartet. Morgen wartet in Micheldorf ein "Sechs-Punkte-Spiel" auf die Mannschaft von Trainer Dominik Nimmervoll. Mit einem Erfolg beim Schlusslicht könnten sich St. Martins Kicker etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Im Hinspiel beim 2:1-Sieg klappte das schon ganz gut.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema