Ohne Impfung: Steht Amateurfußball noch länger still?

Müssen die Unterhausfußballer noch länger auf ihr Lieblingshobby verzichten? Während man in der Tipico Bundesliga auf kostspielige Testungen setzt, ist es im Fußball-Unterhaus praktisch ausgeschlossen, dass sich die Amateurvereine die PCR-Testkits leisten können, um einen Spielbetrieb zu garantieren. So bekräftigte Werner Kogler am Dienstag in der ORF-Sendung Report, dass Sportarten mit Körperkontakt in naher Zukunft nicht zugelassen werden.

„Wir können auch dort nicht Körperkontakt zulassen - das wäre komplett unverantwortlich. Deshalb wird es Kampfsportarten und Mannschaftssportarten mit Körperkontakt nicht geben. Es sei denn, es gibt die Testungen nach einem medizinisch vorgegebenen Testsystem, wie es die Bundesliga anstrebt", betont Kogler, der "sehr zuversichtlich" sei, was die Bundesliga betreffe.

Video: Vize-Kanzler Kogler spricht in der ORF-Sendung Report über Lockerungen in der Zukunft. Und auch über die mögliche Durchführung von Mannschaftssportarten.

Für jene Fußball-Klassen, die sich die teuren Testungen jedoch nicht leisten können, wird es wohl noch sehr lange dauern. Für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs wird wohl eine Impfung gegen das Covid19-Virus notwendig sein: „Körperkontakt ist unverantwortlich in dieser Situation, solange es nicht medizinisch andere Erkenntnisse gibt oder eben eine Impfung", meint der Sportminister abschließend.

Der OÖ-Fußballverband bereitet sich bereits auf alle möglichen Szenarien vor: Oberste Priorität genießt natürlich, im Herbst mit einer neuen Saison starten zu können. Aber es gilt natürlich auch jenen Fall zu bedenken, falls es ab September noch nicht erlaubt ist, Fußballspiele im Unterhaus abzuhalten.

Veranstaltungen ebenfalls vorerst undenkbar

Skeptisch gab sich der Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) auch darüber, was die Wiederaufnahme von Großveranstaltungen im Herbst betrifft. Derzeit gilt das Veranstaltungsverbot für Groß-Veranstaltungen wie Stadtfeste oder Musikfestivals, bei denen viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, bis 31. August. Für die Zeit danach ist Kogler ebenso nicht sonderlich optimistisch: "Großveranstaltungen, wo ganz viele Menschen eng aneinanderstehen, die kann ich mir bis auf Weiteres nicht vorstellen - das ist jetzt einmal tatsächlich bis 1. September so." Er sei sich aber nicht sicher, dass man bis dahin ein Lösung findet, bei der man von der Ein-Meter-Abstandsregel abgehen könnte.

Betreffend kleinerer Events, etwa in Theatern oder Konzerthäusern, verwies Kogler neuerlich auf seinen Plan, bis Mitte oder Ende Mai für diese Bereiche neue Regeln vorlegen zu wollen. Konkrete Lösung gibt es hier derzeit aber noch keine. "Im Kulturbereich, im Zuschauerbereich wird man ohne bestimmte Abstandsregeln nicht auskommen", das sei jedenfalls fix.

